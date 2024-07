Incidente a Longhena si ribalta con l’auto | muore una donna

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024)(Brescia), 18 luglio 2024 – Tragicostradale, poco prima delle 16, in via XXIV maggio, anel Bresciano: unaè morta dopo essersita con la propria auto. Ancora da chiarire le cause e l’esatta dinamica della carambola. Stando alle prime informazioni non risulterebbero coinvolte altre persone. Ad intervenire prontamente sul posto un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso alzatosi in volo da Brescia. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Verolanuova. Purtroppo i soccorsi sono risultati vani, per la, una 70enne, non c'è stato nulla da fare.