Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 18 luglio 2024) IlGenerale uscente, Jens, conta ormai i mesi di lavoro prima di passare la mano all’ex premier olandese Mark Rutte che lo sostituirà. Di lui si ricorderà la fedeltà, anchecieca,Stati Uniti. Il presidente Joe Biden, sul cui destino pesa la possibile autoesclusione dalla corsa alle elezioni del 5 novembre, lo aveva incontrato lo scorso 18 giugno a Washington discutendo con lui vari temi cruciali per l’Alleanza Atlantica. Fra questi l’incrementospesa per la difesa tra gli alleati europei e il Canada, che ha registrato un forte aumento nel 2024. L’uomo del riarmo L’incontro trae Biden, tenutosi alla Casa Bianca, ebbe al centrodiscussione l’importanza di una maggiore cooperazione transatlantica in materia di sicurezza e difesa.