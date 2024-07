Eventi a Bologna cosa fare oggi giovedì 18 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024), 18– Musica, spettacoli e divertimento. Ecco la nostra breve guida agli appuntamenti della giornata in città. Alle 20.30, Fulminacci è sul palco del Sequoie alle Caserme Rosse. Alle 21.15, Cubo ospita Filippo Graziani in un concerto omaggio a suo padre Ivan. Alle 21, gli Skiantos sono al BOtanique nel giardino di Filippo Re. Sempre alle 21, Pippo e Andrea Santonaso portano a Villa Bernaroli lo spettacolo ‘Scemi in televisione’. Alle 21.30, l’Arena Tivoli propone la visione di Back to Black. Alle 21.45, piazza Maggiore guarda Dune di Denis Villeneuve. Sempre alle 21.45, l’Arena Puccini proietta La sala professori.