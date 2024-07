Conference League 2024 2025 risultati ritorno primo turno preliminare | La Fiorita avanti Tre Penne out

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) Una, l’altra fuori: San Marino continua a esistere nei preliminari di, lo fa grazie alla vittoria ai calci di rigore de La, che elimina la formazione bielorussa dell’Isloch Minsk sul neutro del Mezokovesdi Varosi Stadion in Ungheria. Dopo il successo degli est-europei dell’andata per 1-0, analogo punteggio algrazie al gol di Semprini che all’87’ regala nuove speranze ai sammarinesi guidati da Thomas Manfredini, capaci poi di spuntarla ai rigori. Non ce la fa, invece, il Tre, che pareggia in casa allo stadio Olimpico di Serravalle per 1-1 contro il Floriana: i maltesi si erano imposti 3-1 all’andata e dunque era proibitivo, ma in ogni caso dopo la rete di Boccioletti è Grech al 95? a rovinare persino una festa a metà per la potenziale vittoria.