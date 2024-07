Che Morata arriva al Milan

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di giovedì 18 luglio 2024) «Ritorno in Serie A? Vedremo, sono contento comunque di vedervi». Queste sono state tra le prime parole di Alvaroda campione d’Europa, rilasciate ad alcuni giornalisti italiani più interessati al calciomercato che a celebrare la Spagna. L’Italia e il calciomercato sono due argomenti che ossessionano la vita dida dieci anni, da quando cioè nell’estate del 2014 arrivò per la prima volta nel nostro Paese, giovane sconosciuto della cantera del Real Madrid che la Juventus aveva acquistato, ma con un diritto di recompra del club spagnolo (poi esercitato). Da quel momento e per ogni estate o invernoè sembrato sul punto di rimanere o tornare in Italia, eterno simulacro del centravanti cercato dalle squadre della Serie A. Juventus (che l’ho avuto per 4 stagioni, in due diverse occasioni), Inter,, Roma, Napoli, a turno o tutte insieme lo hanno cercato.