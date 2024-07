Caso Martina Oppelli Asl obbligata a rivalutare le condizioni per la morte assistita

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il Tribunale di Trieste ha imposto all’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI), una rivalutazione delledi, da oltre 20 anni affetta da sclerosi multipla secondaria progressiva, dopo che, otto mesi fa, la stessa azienda sanitaria aveva negato la presenza dellenecessarie per accedere alla, in particolare rilevando l’assenza del requisito del trattamento di sostegno vitale. L’ASUGI ha quindi, a partire dal 16 luglio, 30 giorni di tempo per svolgere le verifiche necessarie, altrimenti dovrà pagare 500 euro aper ogni giorno di ritardo, oltre alle spese di giudizio., 49 anni, ha iniziato ad avvertire i primi sintomi della malattia alla fine degli anni ’90, mentre la diagnosi è arrivata nel 2002, quando era appena ventottenne.