Capolona lavori di notte al ponte sull’Arno

(Di giovedì 18 luglio 2024) Arezzo, 18 luglio 2024 – Un lavoro di manutenzione ad unimportante per i collegamenti tra due centri abitati, quello die quello di Buonriposo, non creerà disagi alla circolazione, sia per i cittadini, che gravitano su entrambi i territori, per il quotidiano, ma anche per lavoro, sia per le aziende nella zona industriale di Castelluccio. Dopo un’attenta analisi, l’azienda aretina, che eseguirà il lavoro , la C.A.B., specializzata in questo settore, con mezzi altamente di elevata efficienza, ha proposto alle due Amministrazioni Comunali, di effettuare idi, dalle ore 20 alle ore 6 , riuscendo in tal modo a effettuare la manutenzione in soli 5/6 giorni, con inizio venerdì 19 luglio.