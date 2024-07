Candiani Lega | Attacco di von der Leyen contro Orban? Fuori luogo doveva apprezzare l’intento di cercare le condizioni di pace

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) “L’di von derè stato. Magariavrebbe dovuto gestire la situazione in maniera più diplomatica, ma suo scopo diledie di intesa tra Russia e Ucraina avrebbe potuto essere uno spunto da tenere in considerazione e da. Ma dall’altra parte c’è invece una pura chiusura proprio per questioni ideologiche facendo un cordone sanitario, come dicono i sinistri in Europa. Attenzione, qualcuno vuole veramente portarci la guerra in casa“. Così ai microfoni di Radio Radicale il deputato dellaStefanostigmatizza le parole di Ursula von derche ha criticato nel suo discorso a Strasburgo la visita del premier ungherese Orbán a Mosca, senza tuttavia nominarlo esplicitamente.