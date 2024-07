Cagliari trovati resti umani | forse quelli di Francesca Deidda scomparsa da maggio Il compagno dal carcere | Sono innocente

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 18 luglio 2024) Era da poco finito l’interrogatorio ina Igor Sollai quando gli investigatori hanno reso noto il ritrovamento divicino al ponte romano in zona San Priamo, neltano. Per chi indaga sulladi, di cui non si hanno più notizie da, non cimolti dubbi: è lei. Le indagini sulla suagiunte a un punto di svolta la prima settimana di luglio, quando ilè stato iscritto nel registro degli indagati. Il 43 autotrasportatore di San Sperate ha sempre sostenuto la tesi dell’allontanamento volontario, ma la sua versione non ha convinto gli inquirenti. Il pm Marco Cocco avrebbe stabilito che Sollai, dopo ladella donna, ha usato il suo cellulare per convincere amici e conoscenti di essersi allontanata volontariamente dopo aver messo fine alla relazione con il marito.