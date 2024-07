Bosco ex Comandante della Municipale | Negato accesso agli atti insopportabile dover subire tutto ciò

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Fioravante, ex del Corpo di Polizia di Benevento, si è visto negare una documentazione richiesta ed ha lanciato un appello al sindaco, Clemente Mastella. "Avevo richiesto, lo scorso 12 giugno, al dirigente delle Risorse Umane del Comune di Benevento di avere copia delle determinazioni di attribuzione retribuzione di posizione e di risultato ai dirigenti comunali relativamente anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, per uso ricorso al Giudice del Lavoro di Benevento. Dopo circa un mese, solo il 10 luglio, è stato comunicato dallo stesso dirigente che non potevo ottenere copia di dette determinazioni poiché "il mero e generico richiamo all'uso del ricorso al Giudice del Lavoro non soddisfa l'onere di motivazione che la normativa impone all'istante".