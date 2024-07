Becoming Saint annunciato il nuovo gioco ispirato alla storia dell’Italia Medievale

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 18 luglio 2024) Open Lab Games (Roller Drama, Football Drama) ed il publisher Firesquid hanno appenala loro collaborazione con TactiCon per l’uscita di: untattico di fede e di conquistaitaliana.è untattico su piccola scala in tempo reale che ti mette nei panni di una giovane donna del XIV secolo, determinata a predicare, ispirare, e unire gli altri sotto la sua causa. Sarà l’avvocato del pacifismo, o la guida del tuo culto come un nobile Machiavelliano? Scegli i tuoi principi, seleziona le tue unità, e armati del fervore religioso dei tuoi seguaci per convertire e conquistare quante più città-stato possibile, aprendoti la strada per la santità.