Avenger scopre la comodità dell' ibrido

(Di giovedì 18 luglio 2024) Finalmente la soluzione più adatta all'uso in una grande città con tutte le complicanze del caso. La nuova Jeepibrida, arriva subito dopo la verisone elettrica, ma risolve non pochi problemi a chi non ha un garage o vive in una zona a scarso tasso di colonnine di ricarica.La piccola di casa Jeep si arricchisce cosìa versione, denominata e-Hybrid che mantiene invariata la potenzaa 1.2 benzina (101 CV) ma monta al posto del «vecchio» cambio manuale un robotizzato a doppia frizione sviluppato dalla Punch. Sotto al cofano un motore elettrico da 29 CV, integrato nel cambio, ed è un buon aiuto al tre cilindri soprattutto in ripresa e permette di fare manovra e di muovere l'auto (fino a 30 km/h) a emissioni zero. La batteria, da 0,9 kWh, è posta sotto il sedile di guida proprio per cercare di ottimizzare spazio eall'interno'abitacolo.