Atletica Daniele Inzoli conferma il talento | bella misura e finale con scioltezza agli Europei U18

(Di giovedì 18 luglio 2024)si è qualificato con grande brillantezza alladi salto in lungo nell’ambito degliUnder 18, incominciati oggi a Banska Bystrica (Slovacchia). Il 15enne milanese ha superato lo scoglio del turno preliminare al primo tentativo, balzando a 7.52 metri (0,3 m/s di vento a favore) con assolutae senza dover strafare. L’azzurro hato di essere uno dei migliori prospetti dell’del futuro tricolore e si è guadagnato il diritto di tornare in pedana domani pomeriggio per andare a caccia della meda più pregiata. Il classe 2008 (spegnerà sedici candeline il prossimo 12 agosto) è indubbiamente il grande favorito della vigilia considerando le enormi misure timbrate nel cuore della primavera: straripante 7.90 metri a Savona il 15 maggio (miglior under 16 della storia mondiale) e 7.79 il 26 maggio a Bressanone, senza dimenticarsi del 7.