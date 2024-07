Vinarte innesti e cittadinanze dell’arte nel cuore del Sannio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La nuova edizione della rassegna, ideata da Giuseppe Leone, torna ad animare il suggestivo borgo antico di Guardia Sanframondi, nelbeneventano, dal 4 al 10 agosto, in concomitanza con la trentunesima edizione di Vinalia snodandosi nell’intrico del centro storico, sospinta da una particolare visione del direttore artistico Giuseppe Leone che, con Azzurra Immediato alla direzione della Sezione Fotografia, ha richiamato neldelartisti cari a, nel solco che si ‘innesta’, non casualmente, con il concetto di ‘cittadinanza’ e non solo.In un’epoca segnata da una crisi sempre più profonda di valori e di principi,offre una lettura artistica ai problemi e agli obiettivi della nostra società complessa.