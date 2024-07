Variante Aurelia rubus sui tempi | Finita in due anni Impossibile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’obiettivo è trovare soluzioni alla viabilità provinciale. L’ideale farlo "inrapidi e non come successo alla" iniziata decenni fa e tuttora in corso d’opera. E’ il sindaco di Spezia e presidente della Provincia Pierluigi Peracchini a dare una stima deidi conclusione di un’arteria fondamentale per i flussi di traffico di tutta la provincia. "Saràfra due" la previsione fatta nel corso della presentazione del protocollo d’intesa fra enti e associazioni sullo studio strategico delle infrastrutture provinciali. Ma sullastica dei lavori emergono le perplessità dal mondo sindacale, alla luce soprattutto dei non brevi periodi di stop ai lavori degli ultimi mesi.