Valeria Marini e Alec Baldwin insieme nel nuovo film Il Magino mondo di Billie | ecco il trailer

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Bambini, vi raccontiamo una fiaba:torna attrice in une nientemeno che al fianco di. Era da quasi dieci anni, quando si era prestata a Pupi Avati per Un ragazzo d’oro (con Scamarcio e Sharon Stone!), che la Valeriona nazionale, persa tra Isole dei famosi e comparsate tv, non tornava davanti la macchina da presa. Il visibilio è massimo, quindi, nel vederla con mantello e cappuccio fatina (o fatona) di nome Ortensia, assistente magica (con bacchetta) di Lord Domino (), mentre intrattiene la bambina protagonista del Magicodi. Ildiretto da Francesco Cinquemani è stato appena presentato al TaorminaFestival ed è stato prodotto da Santo Versace e Gianluca Curti per Minerva Pictures. Non entriamo nei dettagli di unche non abbiamo ancora visto.