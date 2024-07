Twisters | La Recensione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 17 luglio 2024) È arrivato nelle nostre sale cinematografiche il sequel standalone del film “”, successo del 1996 con la giovane Helen Hunt, e ce ne mostra una versione decisamente più catastrofica. TRAMA Kate abita in campagna, in una zona soggetta a frequenti uragani che il più delle volte arrivano all’improvviso e distruggono tutto ciò che capita lungo la loro strada. La protagonista e i suoi amici si divertono ad inseguire questi fenomeni atmosferici estremi, con lo scopo di studiarli e trovare un modo per ridurne il potere distruttivo, ma una terribile tragedia porterà Kate a rinunciare al suo sogno. Anni dopo, solo qualcosa (o qualcuno) di davvero convincente potrà riportarla sul campo.Il film di Lee Isaac Chung non è collegato a quello di Jan de Bont (non per nulla si chiama sequel “standalone”). Non direttamente, almeno.