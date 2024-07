Tragico incidente in moto | Samuel muore a soli 18 anni

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 17 luglio 2024)in18– Ancora sangue sulle strade del Salento. Un altro giovanecilista purtroppo ha perso la vita sulla via del mare. L’è avvenuto ieri sera, intorno alle 19.30. ( dopo le foto) Leggi anche: Meteo, arrivano i temporali in Italia: ecco dove Leggi anche: Pierina Paganelli, svolta choc nel caso: chi hanno arrestatoin: chi è la vittima di 18L’è avvenuto a Porto Cesareo, nella tarda serata di ieri, lungo la strada provinciale, che collega la città turistica jonica alla frazione neretina di Sant’Isidoro. A perdere la vita un ragazzo di18. La vittima si chiamavaMark Nestola era di di Copertino. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.