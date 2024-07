Traffico Roma del 17-07-2024 ore 19 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Luceverdetrovati all’ascolto incidente sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna Ci sono code tra le uscite Casilina e Tiburtina perrallentamenti e code anche tra BivioFiumicino ancora in coda sulla carreggiata interna del raccordo anulare dalla Cassia bis alla Salaria e dalla Casilina la Pontinae code sul tratto Urbano della A24 da Tor Cervara verso il in tangenziale Abbiamo figli a tratti tra Tiburtina via dei Campi Sportivi in direzione dello stadio verso San Giovanni code da Corso Francia a Salaria intenso illungo il viadotto della Magliana da via del Cappellaccio verso la Laurentina resta chiusa temporaneamente per un incendio di fogliame via del Casale Lumbroso 3 via della Tenuta di Santa Cecilia Vicolo del Casale Lumbroso In entrambe le direzioni per un incidente su via Tiburtina da via di Tor Cervara al bivio per il code nei due ...