Tour de France A Superdévoluy Carapaz è tornato un labirinto di pieghe della pelle

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 17 luglio 2024) A Richardnegli ultimi anni non è andato bene quasi nulla. Problemi fisici, virus, cadute, calcoli sbagliati, fastidi, cose così. Il suo sorriso si era progressivamente spento, i suoi occhi felici si erano adombrati. Si erano bagnati di lacrime un anno fa a Bilbao dopo la caduta alla prima tappa che lo aveva azzoppato rispedendolo subito a casa. Sembrava non avere fine questo periodo storto. Ogni volta che risentiva la gamba buona, quelli dei tempi vincenti, accadeva qualcosa che lo rispediva indietro. Il viso di Richardin questi anni si è segnato di rughe sottili e svuotato di. Si era marmorizzato in un’espressione insoddisfatta svuotata di felicità.