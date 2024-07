Softball ultimo inning fatale | l’Italia si arrende al Canada sfuma il sogno medaglia ai Mondiali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Sogna per più di due ore, ma non arriva il ribaltone a Castions di Strada. Le azzurre giocheranno per i posti dal 5° all’8° posto ai: è ila batterle per 4-5 al termine di un match orgogliosissimo da parte della squadra di Federico Pizzolini, che costringe le nordamericane in grande difficoltà fin quasi alla fine, a unche chissà per quanto sarà ricordato dalle protagoniste del match odierno. Nel Super Round ci saranno USA, Giappone,e Paesi Bassi,se la vedrà con Porto Rico domani e Australia sabato. Battaglia senza domani doveva essere e battaglia senza domani è fin dall’inizio. Dopo un primoabbastanza privo di particolari eventi, il secondo fa capire che seraata sarà a Castions di Strada. Walk di Filler, ma il vero numero lo fa Elisa Cecchetti: doppio profondo a destra, la compagna vola via ed è 1-0 Italia.