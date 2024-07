Società della Salute rischio collasso | Ammanco di almeno 800mila euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) "I Comuni sia del centro destra che del centro sinistra stanno affondando i contiche avrà unstimato tra glied un milione e mezzo died un taglio lineare del 10% per i servizi ai più fragili". Lo dice il consigliere Francesco Aulettalista Una città in comune. I Comuni di base devono portare la quota pro-capite da 30a 34per salvare la Sds ma per ora non ci sono risposte. Lo stesso consigliere aveva già denunciato il fatto due mesi ed ora ha avuto alcune conferme: "Avevamo denunciato nel silenzio assoluto di tutte le forze politiche l’emergenza del bilancioSdS e avevamo chiamato in causa con diversi ordini del giorno i Comuni soci del consorzio pubblico, a partire da Pisa, affinché provvedessero ad incrementare le risorse per la gestione dei servizi sociosanitari.