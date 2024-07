Roma ufficiale | Aouar va in Arabia ceduto all’Al-Ittihad

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Nuova avventura per Houssem. Con una nota, laha ufficializzato la cessione del centrocampista, squadra che milita nel massimo campionato arabo. Dopo una sola stagione, in cui ha collezionato 23 presenze e segnato 4 gol, il franco-algerino lascia quindi la Serie A e si unirà al club che vanta nella propria rosa giocatori del calibro di Benzema, Kanté, Jota e Fabinho. “In bocca al lupo per il futuro, Houssem!”, il messaggio dellasui propri canali ufficiali.va inSportFace.