Parigi 2024 Abagnale | Darò il 100% per tornare sul podio

(Di mercoledì 17 luglio 2024) “Il pass olimpico è una grande opportunità, la più importante in assoluto per un atleta. Ai miei compagni di Nazionale dico di godersela divertendosi e dando il massimo per rincorrere un sogno”. Sono le parole di Giovanni, che da piccolo sembrava destinato al basket ma poi ha scelto il canottaggio con ottimi risultati. Nato a Gragnano (in provincia di Napoli) l’11 gennaio del 1995, l’azzurro ha conquistato la medaglia di bronzo nel due senza a Rio 2016 e ha chiuso undicesimo sulla stessa imbarcazione a Tokyo 2020. Agareggerà invece nel quattro senza con Nicholas Kohl, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino: “Ogni Olimpiade è un’emozione unica, un percorso a sé, una gara fuori dagli schemi.ilpersul” ha detto all’Italpress. Giovanniè uno dei componenti di una squadra che è già nella storia.