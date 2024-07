Otto fumetti Planet Manga da leggere sotto l’ombrellone

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Estate è sinonimo di sole, vacanze, mare e tempo libero. La stagione ideale per immergersi in nuove e appassionanti letture. Panini Comics proponeda sfogliare sper tutti gli amanti del genere e non solo. Tra i titoli proposti: il fantasy militare The Bugle Call 1, i romantici D.N.Angel 1 e Spring Storm and Monster 1, e le letture più avvincenti, dalle grandi riedizioni dei classici come Ken il guerriero – Hokuto No Ken 1 Extreme Edition a novità come Honeko Akabane’s Bodyguards 1. Infine, per gli amanti del brivido non possono mancare tre titoli thriller come Cold Blue, Hot Red 1, Seizon – Life Omnibus e Kokuhaku – Confession. In fumetteria e Panini.