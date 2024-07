Maria De Filippi e Silvia Toffanin insieme in prima serata su Canale 5 | il nuovo programma Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Presentati ieri sera durante la consuetacon la stampa i palinsestiper la stagione televisiva 2024 – 2025. Pier Silvio Berlusconi, padrone di casa, ha ricevuto negli studi di Cologno Monzese i giornalisti per presentare i programmi tv che vedremo in onda durante la prossima stagione televisiva. Una novità assoluta nel palinsesto di5 è unche vede protagonisteDeDeinsu5: ilIn autunno5 produrrà e manderà in onda una serie di serate speciali che vedonoAmici e Verissimo con protagoniste due dei volti più amati della rete ammiraglia del gruppoDe