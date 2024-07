Malore in spiaggia 74enne salvato dal bagnino e due infermiere ad Alba Adriatica

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ancora allarme a causa del caldo record che si è abbattuto sull’Italia, con temperature ben al di sopra della soglia di guardia: un turista romano di 74 anni ha avuto un improvvisoin, ad, nella provincia di Teramo in Abruzzo, dove passa le vacanze da anni. È stato subito soccorso dalla moglie, che ha iniziato a gridare aiuto quando ha visto suo marito svenuto sotto l’ombrellone. Sono subito intervenute duepresenti sul posto, che insieme hanno praticato il massaggio cardiaco, poi hanno aiutato ildi “Costa sicura” nell’utilizzo del defribrillatore, in dotazione allo stabilimento balneare.Leggi anche: Un complotto iraniano per assassinare Trump: la rivelazione della Cnn Come riportato dal Messaggero, a salvare la vita dell’uomo sono stati ildel lido Al Faro, Fabio Rastelli e le dueche si trovavano in