Indagine su una storia d’amore recensione | un film che riflette sul presente Tra malinconia e verità

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Gianluca Maria Tavarelli torna al cinema consu unad'amore, una commedia sulla tv dei reality e sulla rappresentazione della vita filtrata dai social. Protagonisti Barbara Giordano e Alessio Vassallo. Una commedia dal sapore crepuscolare, in un bilanciato mix di tenerezza e amaro realismo. Ma più che l'su unad'amore, come recita il titolo del, a essere messa in scena è unadi resistenza nell'Italia di oggi dove la vita si vive sui social, le giovani coppie guardano Temptation Island e Uomini e donne e il cinema finisce troppo spesso per piegarsi a feroci logiche di mercato. Dopo essersi dedicato negli ultimi anni alla serialità (Le cose che restano, Il giovane Montalbano, La mossa del cavallo, Chiamami ancora amore e il più recente Everybody loves diamonds)