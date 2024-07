Ilaria Salis e Carola Rackete debutto-horror in Europa | come le sorprendono | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La prima,, indossa la stessa veste rossa di venti giorni fa quando aveva posato per lo scatto ufficiale al parlamento europeo, scarpe da ginnastica consumate da cui spuntava una certa peluria, e anche questa è immutata. La seconda,, a fine giugno sfoggiava una sorta di tovaglia, e oggi - ieri per chi legge, ndr - per ila Strasburgo ha scelto un abbigliamento da scuola superiore, che però non ha occupato, non stavolta. Le due fanno comunella, sono le amiche per la pelle dell'aula., lunghissimi capelli rasta, si aggira ingobbita per il palazzo con un enorme zaino sulle spalle, di quelli che dentro ci sta anche un sacco a pelo.si mette in posa per farsi fotografare dalla compagna.