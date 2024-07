Il Diavolo Veste Prada 2 | Trama Ed Anticipazioni!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ilsta per tornare con un sequel! Scopri le ultime novità su, cast edel film cult con Meryl Streep! Ci ha svelato il fascino del color ceruleo, ha ironizzato sull’avanguardia delle scelte floreali per gli abiti primaverili e ci ha fatto capire che, nella vita, tutti abbiamo disperatamente bisogno di Chanel. Parliamo di “Il”, il cult cinematografico del 2006 diretto da David Frankel, che sembra pronto a tornare con un sequel. Prepariamoci a rivedere l’iconica Miranda Priestly, interpretata da Meryl Streep, in una nuova avventura. Tuttavia, non tutti i personaggi che abbiamo amato nel primo capitolo torneranno, lasciando un po’ di mistero e curiosità tra i fan.