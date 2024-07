FOTO Morti in un incidente stradale | un abbraccio infinito ad Alessandro e Vincenzo 

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiMigliaia di persone si sono radunate nel cuore di Rotondi per dare l’ultimo saluto aMazzariello e Vincenzo Gallo, i due sedicenni tragicamente scomparsi vittime di un tragicoavvenuto la notte di giovedì 11 luglio in via Matilde Serao a Montesarchio. Lungo il corso principale del paese, un lungo applauso ha accolto i feretri dei ragazzi in un mare di commozione. Le campane della chiesa suonano a lutto e tutte le attività commerciali sono rimaste chiuse in segno di rispetto. Dai balconi delle abitazioni pendono lenzuola e coccarde bianche, un segno tangibile di un dolore condiviso e profondo. Il rito funebre, presieduto dall’arcivescovo di Benevento, monsignor Felice Accrocca, si è tenuto sul sagrato della chiesa Santissima Annunziata e Sebastiano.