Estate 2024 cani da salvataggio sulle spiagge italiane | ecco le postazioni su litorale laziale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 17 luglio 2024)bagnini della Scuola Italianaal lavoro. Da Nord a Sud, sono circa quaranta lesorvegliate speciali dalle circa 400 Unità Cinofile di volontari che nel week end estivi garantiranno la sicurezza del mare e dei principali laghi italiani. Un esercito a “sei zampe” che lavora in collaborazione e coordinamento con le Capitanerie di Porto e la Guardia Costiera. Nell’estremo Nord Est, ibagnino saranno presenti sulla spiaggia di Trieste; nel Veneto, a Chioggia e al lago di Santa Croce. LeIn tutta l’area del Nord Italia, i nostri eroi a quattro zampe monitoreranno numerosi specchi d’acqua lacustri: il lago di Caldonazzo in Trentino Alto Adige; il lago di Garda, il lago di Como, il lago d’Iseo, il lago Maggiore e il lago Ceresio in Lombardia oltre all’Idroscalo di Milano.