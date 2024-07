Erin Moriarty | 10 cose che forse non sai sull’attrice

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 17 luglio 2024): 10chenon saiAffermatasi grazie ad alcune popolari serie TV, l’attriceè oggi apprezzata in particolare per la sua interpretazione di Annie January/Starlight in The Boys, dove si distingue per grinta, presenza scenica ed anche la capacità di conferire al proprio personaggio una forte fragilità umana.: i suoi film e le serie TV 1. Ha recitato in alcuni noti film. L’attrice esordisce al cinema con il film Vicini del terzo tipo (2012), con protagonista Ben Stiller. In seguito recita in The Kings of Summer (2013), After the Dark (2013), Captain Fantastic (2016), con Viggo Mortensen, Blood Father (2016), con Mel Gibson, Crawlspace (2016) ed ha un piccolo cameo in Kong: Skull Island (2017).