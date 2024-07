Emmanuel Macron ha accettato le dimissioni del primo ministro Gabriel Attal

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il presidente della Repubblica francesehalepresentate dal trentacinquenneche rimarrà in carica in un governo ad interim fino alla nomina del nuovo esecutivo. «Non aspiro a essere il prossimo premier», ha dichiaratoin televisione al canale Tf1.ha ringraziato pubblicamentesu X per aver «messo tutte le energie al servizio del popolo francese». Il governo di transizione gestirà gli affari correnti senza poter presentare nuove leggi o apportare modifiche significative. La sua funzione includerà garantire che si svolgano senza intoppi le Olimpiadi, che inizieranno il 26 luglio. Il premier centrista si è dimesso in una fase particolare della politica francese in cui dopo le recenti elezioni legislative anticipate nessun blocco politico ha ottenuto la maggioranza assoluta della Assemblea Nazionale.