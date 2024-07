Darderi-Baez in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Amburgo 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Lucianose la vedrà contro Sebastiannei quarti di finale dell’ATP 500 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della città tedesca. Il tennista azzurro ha ottenuto due vittorie in tre set ai danni di Hardt e Shevchenko e adesso sfiderà uno specialista come l’argentino, terza forza del seeding. Il sudamericano ha superato prima il beniamino di casa Koepfer e poi in rimonta Lajovic, mentre ora ritroverà per la terza volta in stagione (la quarta in carriera). 2-1 in favore dii precedenti, neanche a dirlo tutti andati in scena su terra rossa. Luciano però sta vivendo un’ottima stagione e ha dimostrato di sapere come si batte l’avversario. Match, dunque, dall’esito non scontato. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo venerdì 19 luglio, conancora da definire.