Caos Coppa Italia-Sanremo Berlusconi | contro-programmazione? Rispondo…

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2024) “Già negli ultimi anni abbiamo tenuto qualche programma più acceso, soprattutto Rete 4. Ma se la domanda èprogrammeremola risposta è sempre la stessa: no“. È quanto dichiarato da Pier Silvio, amministratore delegato di Mfe-Mediaset, durante la serata con la stampa a Cologno Monzese, in merito alla sovrapposizione fra2025 e la. Il calendario disi scontra infatti quello del Festival di2025 come ha sottolineato i primi di luglio Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai. “Di solito vediamo in che momento di mercato siamo e capiamo. Se il mercato risponde, teniamo dei prodotti accesi, facendo il nostro lavoro di televisione commerciale. Ma non c’è nessuna intenzione diprogrammare