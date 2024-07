Calciomercato Napoli occhio al futuro di Gaetano | una big piomba sul calciatore

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ildel giocatore di origini campane resta in forte bilico.alla situazione del centrocampista in casa. Gianlucaè stato tra i migliori nel primo test amichevole stagionale contro l’Anaune. Il centrocampista, talvolta anche trequartista, ha ben figurato contro la formazione di Eccellenza del Trentino Alto Adige. Ha siglato un gol e un altro gli è stato annullato, ottime sensazioni comunque. Non solo l’amichevole perchèè reduce da un ottimo finale di stagione tra le fila del Cagliari ed è un giocatore con molto mercato. Si è parlato molto in queste ore della decisione delriguardo il suoe secondo quanto riporta Kiss Kissil centrocampista potrebbe lasciare, forse a titolo definitivo, entro la fine di questo