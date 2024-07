Bilanci Juve | chiesto il rinvio a giudizio di Agnelli Nedved Paratici e Arrivabene

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Roma, 17 luglio 2024 – La Procura di Roma hailper l'ex presidente dellantus, Andrea, e altri ex dirigenti allora al vertice della società bianconera, tra cui Pavel, Maurizioe Fabionell'ambito dell'indagine relativa alle plusvalenze e alla manovra stipendi. Nei confronti degli indagati, circa una decina, le accuse sono, a seconda delle posizioni, aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e false fatturazioni. La procura ha dunqueilper l'indagine 'Prisma' che chiama in causa gli ex vertici dellantus. La Procura della Capitale dopo la formale chiusura delle indagini, nei mesi scorsi, ha proceduto nei confronti di una decina di persone, tra cui l’ex presidente della società bianconera, Andrea, l’ex vice Pavel, il direttore generale Fabioe l'ex ad Maurizio