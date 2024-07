Agatha All Along | Joe Locke conferma l’identità sessuale del suo personaggio

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 17 luglio 2024)All: Joedel suoJoeè conosciuto soprattutto per il suo ruolo da protagonista in Heartstopper, maAlldei Marvel Studios potrebbe essere il progetto che trasformerà il ventenne in una superstar. Anche se nei materiali stampa ufficiali della serie Disney+ è stato nominato “Teen”, la teoria prevalente è che in realtà interpreti Billy Kaplan, alias Billy Maximoff, alias il Giovane Vendicatore Wiccan! Parlando con Rolling Stone, aè stato chiesto cosa possono aspettarsi i fan da il seguito di WandaVision. “È una commedia cupa sulle streghe. Non è quello che di solito ti aspetteresti da una serie Marvel”, dice,ndo che Teen aiuta a liberareHarkness dall’incantesimo che Scarlet Witch le ha lanciato l’ultima volta che le loro strade si sono incrociate.