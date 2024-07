A vincere sono modelli chic e dal fascino intramontabile perfetti da mattino a sera

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Parliamoci chiaro. Chi è che durante il periodo più rilassante e rigenerante dell’anno non sogna di indossare quasi sempre scarpe comode ein grado di completare alla perfezione qualsiasi outfit? Sembra un paradosso e invece la soluzione è più semplice di quanto si pensi. A unire stile e comfort estremo ciinfatti le mules basse estate 2024. Ovvero quelle ciabattine dal modello a slider che però si distinguono per materiali pregiati e allure elegante. Niente esemplari in plastica o gomma dunque. Qua stiamo parlando di un modello che in raffinatezza non ha nulla da invidiare alle colleghe con tacchi più alti. Ma a fare da punto di forza è il fatto di poterle indossare da mattina asenza arrivare a fine giornata con i piedi doloranti.