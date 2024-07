Vance | chi è il candidato alla vicepresidenza di Donald Trump

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 16 luglio 2024) La notizia è ormai di dominio pubblico,ha indicato il suo vicepresidenza degli Stati Uniti in James David, senatore per lo stato dell’Ohio dal 2023.ha sciolto la riserva durante la convention dei repubblicani a Milwaukee, nel Wisconsin dopo che la platea lo ha accolto come un eroe, reduce al fallito attentatosua vita. “Dopo una lunga riflessione, e considerando gli straordinari talenti di molti altri, ho deciso che la persona più adatta ad assumere la carica è”, ha scritto il tycoon sul suo social Truth. Sedovesse essere elettoCasa Bianca, il suo vice sarebbe tra i più giovani nella storia degli Stati Uniti. Ma, chi è? La storia diHa 40 anni ed è senatore dell’Ohio. E’ laureato in legge, ha un passato come corrispondente militare in Iraq e alcuni anni passati come manager.