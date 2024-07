Usa media | La polizia ha ucciso una persona armata vicino alla sede della convention repubblicana a Milwaukee

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Tensione altissima in Usa dopo l’attentato all’ex presidente Donald Trump, scampatomorte durante un comizio a Butler, in Pennsylvania. La, come riportano istatunitensi, ha sparato eunacon coltelli non lontano dal perimetro del centro dove si tiene la. Con l’orecchio destro ferito bendato e il sorriso di un miracolato l’ex presidente è ricomparso in pubblico proprio in Wisconsin. Nel frattempo, dopo il flop di Butler, il Secret Service ha intensificato le misure di sicurezza attorno al tycoon dopo aver ricevuto informazioni, come riferisce Cnn, su un presunto complotto iraniano per assassinarlo: sabato è previsto il primo comizio in Michigan dopo l’attentato in Pennsylvania.