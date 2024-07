Trovato insanguinato e in stato confusionale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Ine sangue a terra. Così èla notte scorsa ad Ascoli un uomo di nazionalità straniera. E’ avvolto nel mistero quanto successo ieri notte ad Ascoli all’altezza della rotatoria di viale Marconi dinanzi ad un locale dove ancora ieri mattina erano visibili chiazze di sangue. Non è chiaro come siano state procurate le ferite all’addome e ai piedi dell’uomo extracomunitario che hanno causato una perdita significativa di sangue. L’uomo non èin grado di riferire cosa sia accaduto e se siaaggredito da qualcuno per motivi ignoti; non si esclude che le ferite possa essersele inferte da solo, visto per altro l’evidente disagio mentale in cui è. A dare l’allarme alcuni residenti della zona a due passi dalla stazione dove l’uomo si sarebbe trascinato nonostante evidenti difficoltà causate dalle lesioni ai piedi.