Tarozzi ex vice-allenatore Lecce | Pongracic? Pensavo ci provasse l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 16 luglio 2024)può rimanere in Serie A e non andare al Rennes in Ligue 1. Piace alla Fiorentina. A parlare di lui, citando pure. GIOCATORE FORTE – Martinè corteggiato dalla Fiorentina, che potrebbe prelevarlo dalcome eventuale erede di Nikola Milenkovic. A parlare delle sue qualità l’exdei salentini Andrea, che lo ha allenato durante l’esperienza di Roberto D’Aversa alla guida del club. Le sue parole su Firenze Viola: «Da quanto ho capito sarà un’altra plusvalenza che il mio vecchio Direttore, Corvino, lascia al club. Per la Fiorentina potrebbe essere un bel colpo, un difensore di struttura e di personalità. Quando leggevo delessamento del Rennes, mi domandavo come mai non ci avessero pensato anche big come Inter, Milan e Juventus ma anche altri club italiani.