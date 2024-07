Stava attraversando la strada Urtato e sbalzato da un furgone Novantenne in Rianimazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 luglio 2024) È ricoverato in condizioni molto gravi ilche ieri mattina intorno alle 10 a Cavatigozzi è stato investito da un. L’anziano ha riportato un importante trauma cranico e ferite al volto e a una gamba. L’incidente è avvenuto in via Spinadesco e l’uomo è statodal punto dove è avvenuto l’incidente per diversi metri e nel doppio urto, cone con l’asfalto, ha riportato ferite gravissime. Per i soccorsi sono intervenute auto medica e ambulanza della Croce Verde di Cremona. Ilè stato rianimato sul posto e poi trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Cremona, dove è arrivato poco prima delle 11 e ricoverato in codice rosso.