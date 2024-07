Silvia Toffanin in prima serata | zampino De Filippi nel palinsesto Canale 5

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 16 luglio 2024) Senza Maria De, Pier Silvio Berlusconi avrebbe grandi difficoltà a mantenere alti gli ascolti tv di Mediaset. Di fronte all'ennesimo programma musicale previsto per la prossima stagione televisiva, ci si chiede se non si stia esagerando con il riciclo di format collaudati e simili a scapito dell'innovazione. Secondo fonti interne, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset di oggi, martedì 16 luglio 2024 (embargo fino alle 12:00 di mercoledì 17), avremo la conferma di un nuovo show musicale.sbarca in! Che Maria Dee «Pier» si stimino reciprocamente non è una novità, e ora sembrano pronte a collaborare in un nuovo progetto. Si parla di una produzione collaterale di Amici in, che vedrebbe la sua partecipazione come conduttrice.