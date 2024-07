Scuola il risiko dei presidi negli istituti fiorentini Molti cambi al vertice | ecco tutte le nuove nomine

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Firenze, 16 luglio 2024 - Numerosialnelle scuole fiorentine. È durata solo un anno la presidenza al classico Michelangiolo per Nicola Iannalfo, che si sposta in un comprensivo della provincia di Massa. Al liceo di via della Colonna, direttamente da Dicomano, arriva Federica Gambogi. Marco Poli, ex reggente del Michelangiolo, lascia il comprensivo di San Casciano per approdare all’Alberti-Dante, dove da poco era arrivato come reggente Andrea Marchetti, che dunque torna all’agrario. Marchetti era stato chiamato al Dante dopo la bufera scatenatasi dalla decisione da parte dell’Usr di spostare, a poche settimane dalla fine dell’anno scolastico, la contestata preside Maria Rita Urciuoli al comprensivo Verdi. Adesso, Urciuoli andrà al Balducci di Pontassieve,da cui proviene Renato Giroldini, che si sposta adesso a capo dell’Agnoletti di Sesto. Un bel, insomma.