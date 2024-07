Sara Diamante lascia il porno | Ho capito che i soldi non fanno la felicità Onlyfans? Faccio 10mila euro al mese senza pubblicare più niente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024)il. 22enne della provincia di Pavia, rigoroso nom de plume,è fresca regina dei click di Pornhub dove è risultata la più cercata tra lestar italiane superando Malena e Beatrice Segreti. Eppure, in un’intervista al Corriere della Sera, ha rivelato la sua decisione di cambiare vita. Una scelta ponderata e serena, come lei stessa ha spiegato: “Sono seria e serena. I miei video su Pornhub non sono più visibili in Italia per mia scelta. All’estero sì per il momento: continuano a fruttarmini”. Dietro questa decisione ci sono vari motivi, tra cui un profondo senso di solitudine cheha avvertito nell’ambientegrafico: “È un ambiente dove raramente si stringono amicizie. Ogni attrice pensa per sé, c’è tanta competizione. Quando ti manca un sostegno morale, un’amica con cui sfogarti e confrontarti, subentra la tristezza”, ha dichiarato.