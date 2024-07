Rixie cut il taglio corto per l' estate 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Uno dei tagli corti più richiesti e popolari dell’è il cosiddettocut, più morbido e delicatamente scalato rispetto alla classica versione del pixie. Ideale per dare verticalità ai visi più rotondi, è diventato uno dei nuovi trend beauty della Gen Z grazie al suo fascino che evoca gli anni '60 con un richiamo anche dello stile degli anni '90, adattandosi perfettamente a qualsiasi tipo di chioma. Dive Ispirato agli iconici tagli di Audrey Hepburn, Jane Birkin e Brigitte Bardot, ilcut piace anche alle celebrities perché unisce vari elementi del passato, risalenti a diverse epoche considerate iconiche, e li ripropone con l’aggiunta di un tocco contemporaneo. Basti pensare, per esempio, alle leggere cotonature e alle punte leggermente arrotondate previste in questa acconciatura.