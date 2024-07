Reazione a Catena difficile per Pino Insegno | problema concorrenti e mediocrità

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 16 luglio 2024) La nuova edizione disu Rai1 si sta rivelando piuttostotica. Nonostante il passaggio del testimone da Marco Liorni a, il veronon risiede nel conduttore, ma nei, il cui livello sembra aver subito un netto calo rispetto alle stagioni precedenti e questo è un dato innegabile. Il calo di ascolti rispetto al 2023, dovuto anche alla concorrenza degli Europei di Calcio trasmessi su Rai2 e Sky Sport, è solo una parte del. Il vero nodo della questione sembra essere la qualità dei casting di. Sono lontani i tempi quando in gioco vi erano i 'Dai e Dai' e 'Le Amiche in Onda'; quest'anno sembra mancare una sorta di connessione tra iin gioco. Le squadre sembrano sempre meno preparate, con montepremi spesso irrisori e campioni in carica che raramente superano le tre o quattro puntate.